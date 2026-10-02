Ataques russos intensificados dilaceram Kyiv, diz prefeito Vitaliy Klitschko

O prefeito de Kyiv, Vitaliy Klitschko, alertou que ataques com mísseis e drones têm atingido infraestrutura crítica, pontes e centros de dados da cidade.

O prefeito de Kyiv, Vitaliy Klitschko, afirmou que a intensificação de ataques russos com drones e mísseis está “dilacerando” a capital ucraniana e descreveu a situação como “muito dramática”. A declaração foi feita após uma reunião de emergência do conselho de defesa da cidade com autoridades militares, de segurança, de emergências e da polícia.

Klitschko disse que as ações de Moscow têm visado "infraestrutura crítica, logística, habitação" e outras instalações essenciais, e afirmou que a luta pela cidade é, em suas palavras, uma questão de sobrevivência.

Ponte Pivdennyi e o impacto no tráfego

Restrições também foram impostas a outras duas pontes consideradas chaves para a circulação urbana. A reportagem ressalta que a população atual de Kyiv é estimada em cerca de três milhões, muitos dos quais dependem fortemente do metrô.

Danos a centros de dados e vítimas

Autoridades ucranianas informaram que centros de dados da cidade foram atingidos, provocando quedas de internet em partes de Kyiv. O serviço estatal de emergências da Ucrânia, DSNS, informou que uma pessoa morreu quando um prédio residencial de vários andares foi atingido durante a madrugada.

Posições de Putin e Zelensky

O President russo, Vladimir Putin, afirmou que os ataques de sua parte são uma resposta aos ataques ucranianos contra instalações energéticas russas, incluindo refinarias, e disse que a Rússia havia sofrido cerca de 1% de perda do produto interno bruto por conta dessas ações. Putin também afirmou que Kyiv "obteve alguns resultados" com os ataques às refinarias, segundo BBC.

Em trecho publicado de uma entrevista ao Financial Times, o President ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Putin teria decidido, em início de setembro, que "agora não há regras" ao atacar a Ucrânia, e disse que os russos realizam ataques em massa visando pontes, centros de dados, redes de internet e outras infraestruturas para provocar a fuga de civis.

Klitschko afirmou que o objetivo dos ataques russos seria “semear pânico”, mas declarou que a capital prevalecerá “mas somente por meio dos esforços conjuntos de quem a ama e a protege”, conforme reportado.