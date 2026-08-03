Família agradece equipe do Samu após paciente ser reanimado: “Existem sim anjos na terra”

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Silmara Santos
Atualizado em
Uma publicação feita nas redes sociais emocionou profissionais do Consamu Oeste Paraná neste fim de semana. A esposa de um paciente atendido por uma equipe de socorristas agradeceu publicamente o trabalho realizado durante uma ocorrência de emergência em Cascavel.
No relato, a mulher afirmou que o marido sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ficar sem pulso. Segundo ela, a equipe de atendimento, juntamente com a médica responsável pela ocorrência, realizou as manobras de reanimação e não desistiu do paciente.
Ainda conforme a publicação, após os procedimentos de emergência, o homem recuperou os sinais vitais e foi encaminhado ao hospital para continuidade do tratamento.
A esposa também agradeceu o empenho dos socorristas e destacou a dedicação da equipe durante todo o atendimento.
“Existem sim anjos na terra”, escreveu na mensagem, afirmando acreditar que o marido retornará para casa com saúde.
A publicação recebeu diversas manifestações de apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais do atendimento pré-hospitalar, que diariamente atuam em ocorrências de alta complexidade na região.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track