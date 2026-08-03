Família agradece equipe do Samu após paciente ser reanimado: “Existem sim anjos na terra”

Uma publicação feita nas redes sociais emocionou profissionais do Consamu Oeste Paraná neste fim de semana. A esposa de um paciente atendido por uma equipe de socorristas agradeceu publicamente o trabalho realizado durante uma ocorrência de emergência em Cascavel.

No relato, a mulher afirmou que o marido sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ficar sem pulso. Segundo ela, a equipe de atendimento, juntamente com a médica responsável pela ocorrência, realizou as manobras de reanimação e não desistiu do paciente.

Ainda conforme a publicação, após os procedimentos de emergência, o homem recuperou os sinais vitais e foi encaminhado ao hospital para continuidade do tratamento.

A esposa também agradeceu o empenho dos socorristas e destacou a dedicação da equipe durante todo o atendimento.

“Existem sim anjos na terra”, escreveu na mensagem, afirmando acreditar que o marido retornará para casa com saúde.

A publicação recebeu diversas manifestações de apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais do atendimento pré-hospitalar, que diariamente atuam em ocorrências de alta complexidade na região.