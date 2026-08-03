PM apreende espingarda, munições e drogas durante ação contra tráfico em Terra Roxa

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na tarde deste domingo (2), em Terra Roxa, após uma ação que resultou na apreensão de uma espingarda calibre 12, munições e drogas.

De acordo com a PM, equipes do 6º Batalhão foram até um endereço no Bairro Santa Rita do Oeste após receber informações sobre tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

No local, os policiais abordaram uma mulher e um homem que se apresentou como proprietário do imóvel. Após tomar conhecimento das denúncias, o morador autorizou a entrada da equipe para realização de buscas.

Durante a vistoria, os militares localizaram uma espingarda calibre 12, além de munições dos calibres 12 e .32. A mulher abordada assumiu a posse dos materiais e informou que mantinha os itens escondidos na residência.

Diante da situação, ela recebeu voz de prisão. Posteriormente, a detida indicou outro endereço onde morava e autorizou novas buscas no imóvel.

No segundo local, os policiais encontraram 322 gramas de maconha, uma balança de precisão com resquícios da droga e um rolo de papel filme, material frequentemente utilizado para embalar entorpecentes.

Todo o material apreendido e a mulher presa foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Foram apreendidos: