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Família comunica morte de Robson Fernando Sassi, técnico de radiologia de 40 anos

Família comunica morte de Robson Fernando Sassi, técnico de radiologia de 40 anos

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Família comunica morte de Robson Fernando Sassi, técnico de radiologia de 40 anos
Família comunica morte de Robson Fernando Sassi, técnico de radiologia de 40 anos

Por Luiz Haab

Atualizado em

Familiares e amigos de Robson Fernando Sassi, de 40 anos, estão de luto após a morte do técnico de radiologia, morador de Cascavel. O óbito ocorreu na madrugada deste domingo (2) em Boa Vista da Aparecida.

A Acesc – autarquia que administra os cemitérios do município – informou que o corpo ainda será transladado para Cascavel.

Robson era conhecido na área da saúde pelo trabalho como técnico de radiologia. A notícia da morte causou comoção entre pessoas próximas, que lamentam a perda precoce.

Ele era caso e tinha duas filhas.

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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