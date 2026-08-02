Família comunica morte de Robson Fernando Sassi, técnico de radiologia de 40 anos

Familiares e amigos de Robson Fernando Sassi, de 40 anos, estão de luto após a morte do técnico de radiologia, morador de Cascavel. O óbito ocorreu na madrugada deste domingo (2) em Boa Vista da Aparecida.

A Acesc – autarquia que administra os cemitérios do município – informou que o corpo ainda será transladado para Cascavel.

Robson era conhecido na área da saúde pelo trabalho como técnico de radiologia. A notícia da morte causou comoção entre pessoas próximas, que lamentam a perda precoce.

Ele era caso e tinha duas filhas.

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.