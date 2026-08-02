Vista do alto, fazenda de Gusttavo Lima tem 39 mil hectares e vale R$ 275 milhões

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Gusttavo Lima mantém em Goiás uma das propriedades rurais mais conhecidas entre os artistas brasileiros. Segundo informações divulgadas pelo portal Terra, a fazenda do cantor ocupa cerca de 39 mil hectares e tem valor estimado em R$ 275 milhões. Recentemente, imagens registradas durante um sobrevoo pela região voltaram a destacar a dimensão da propriedade e sua infraestrutura.
Um dos principais destaques do complexo é a residência principal, projetada com inspiração na arquitetura da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. A construção apresenta fachada simétrica, colunas de grande porte e uma área ampla integrada à paisagem do cerrado goiano. Vista do alto, a propriedade revela um conjunto de espaços planejados para oferecer privacidade, conforto e segurança.
Além da mansão, a fazenda reúne uma estrutura voltada ao lazer e à atividade rural. O local conta com lagos ornamentais destinados à pesca esportiva, pista de caminhada, quadras esportivas, heliponto privativo, espaço gourmet, piscina de grandes dimensões e jardins com paisagismo planejado.
A propriedade também abriga áreas dedicadas à criação de animais de raça, currais modernos e espaços destinados à produção agrícola. De acordo com a publicação, a combinação entre estrutura residencial e atividade agropecuária faz da fazenda um dos principais investimentos de Gusttavo Lima no setor rural.
Fonte do Artigo
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