FC Bayern: Verlängerung von Laimer vor Abschluss – Einigung bei Gehalt

„Kicker“-Bericht

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Nach monatelangen und teils zähen Verhandlungen steht die Verlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern offenbar vor dem Abschluss. Wie der „Kicker“ berichtet, wurde eine weitgehende Einigung beim Thema Gehalt gefunden. In diesem Punkt soll es zwischenzeitlich große Differenzen gegeben haben. Aktuell läuft der Vertrag des österreichischen WM-Fahrers noch bis 2027.

Zurückliegenden Berichten zufolge verdient Laimer bei den Bayern 8 Millionen bis 9 Millionen Euro im Jahr. In Zukunft hätten es nach früherer Ansicht des 29-Jährigen und seines Beraterteams rund 15 Mio. Euro sein sollen, einschließlich möglicher Bonuszahlungen. Für den FCB sei diese Forderung jedoch zu hoch gewesen – zum Vergleich: Luis Díaz soll rund 14 Mio. Euro erhalten, Michael Olise liegt bei 13 Mio. Euro. Nach einigen Gesprächsrunden habe man sich nun angenähert zu für den Verein wirtschaftlich vernünftigen Konditionen, schrieb das Magazin ohne genaue Zahlen zu nennen.

Mit einer Verlängerung hätten die Bayern Planungssicherheit auf der Rechtsverteidigerposition. Neben Laimer steht mit Josip Stanisic ein weiterer Profi für rechts hinten im Kader und ist noch langfristig bis 2029 gebunden. Laimer war 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gekommen. Seitdem bestritt der Allrounder 136 Partien (sieben Tore, 21 Vorlagen) für den deutschen Rekordmeister und steigerte seinen Marktwert auf einen persönlichen Bestwert von 32 Mio. Euro, womit er zur Top-15 der wertvollsten Rechtsverteidiger der Welt gehört.

Laimer hatte sich vor dem WM-Start „ganz entspannt“ in Bezug auf den Vertragspoker geäußert. „Ich habe es schon oft gesagt. Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht Spaß in der Mannschaft und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.“ Auf penetrante Nachfragen von „Sky“-Transferreporter Florian Plettenberg, warum er dann so viel Geld fordern würde, konterte Laimer lachend: „Du weißt ja gar nicht, was ich fordere.“ Er habe „noch nie etwas gefordert, aber jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt drei Jahre hier und wir haben jetzt das Double gewonnen. Und ich habe noch vor, einige Titel zu gewinnen.“

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Laimer zuvor seine Wertschätzung ausgesprochen, aber auch betont, dass der Außenverteidiger kein Diego Maradona sei. „Ich und der Uli sind schon immer auf einer Wellenlänge gewesen. Das ist sowieso kein Problem“, sagte Laimer dazu.