Fiscalização em ônibus na rodoviária de Cascavel termina com apreensão de centenas de medicamentos

A fiscalização realizada na rodoviária de Cascavel resultou na prisão de dois passageiros e na apreensão de uma grande quantidade de medicamentos para emagrecimento, anabolizantes, perfumes e outros produtos. A ação foi desenvolvida pela Polícia Militar do Paraná em conjunto com a Polícia Federal, após informações sobre o possível transporte de mercadorias ilícitas em um ônibus que seguia para São Paulo.

Com base nas denúncias, os policiais abordaram o coletivo logo após sua chegada ao terminal. Durante a revista, nenhum material irregular foi encontrado com os passageiros. No entanto, ao inspecionar as bagagens, as equipes localizaram duas malas carregadas com diversos produtos de origem ilícita.

Os proprietários das malas, uma mulher de 43 anos e um homem de 36, afirmaram aos policiais que apenas faziam o transporte da carga em troca de pagamento. Diante da situação, ambos receberam voz de prisão.

Após acompanhamento da Receita Federal, os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, onde seriam adotadas as medidas cabíveis.

Ao todo, foram apreendidos 722 frascos de medicamentos para emagrecimento, 47 frascos de anabolizantes, 29 vidros de perfumes, quatro medicamentos para tratamento capilar e dois dispositivos de rastreamento AirTag. A Polícia Militar registrou a ocorrência e prestou apoio durante toda a ação.