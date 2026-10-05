Fenabrave: emplacamentos superam 509 mil e batem recorde em setembro

Emplacamentos setembro 2026: Fenabrave registra 509.686 unidades; acumulado Jan-Set sobe 14,41%

Os emplacamentos de veículos atingiram um recorde para o mês de setembro de 2026, com 509.686 unidades registradas, informou a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e divulgado pelo CGN. O número representa crescimento de 8,32% em relação a setembro de 2025 e alta de 1,15% sobre agosto.

O resultado agrega automóveis, comerciais leves, ônibus, caminhões, motocicletas e implementos rodoviários. No acumulado entre janeiro e setembro, a Fenabrave apontou aumento de 14,41%, com mais de 4,2 milhões de veículos emplacados.

Resultado do mês

Segundo a Fenabrave, o desempenho de setembro foi puxado pela demanda por veículos novos, mesmo em um cenário de crédito Considerando ainda complexo. A entidade destacou que, para automóveis e comerciais leves, a concorrência entre marcas e Programa setoriais influenciaram a decisão de compra.

Desempenho por segmento

O segmento de automóveis e comerciais leves cresceu 2,13% em relação a agosto e 16,16% sobre setembro de 2025. Caminhões avançaram 2,51% ante agosto e 2,65% sobre o mesmo mês do ano anterior, embora o acumulado do ano permaneça negativo em 3,89%.

Ônibus registraram alta de 12,09% frente a agosto e 18,43% ante setembro de 2025, com impacto positivo atribuído ao programa Move Brasil. Motocicletas tiveram queda leve: -0,09% sobre agosto e -0,41% na comparação anual, resultado caracterizado pela Fenabrave como próximo da estabilidade.

Projeções e expectativa

A Fenabrave manteve a previsão de crescimento dos emplacamentos para 2026 em cerca de 8,6%, estimando mais de 5,3 milhões de unidades comercializadas no ano. A entidade informou que essa projeção poderá ser revisada em novembro, à vista do desempenho de outubro, segundo Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.