Pedro Sanchez convoca eleição antecipada na Espanha para 29 de novembro

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O primeiro-ministro Pedro Sanchez confirmou que a Espanha irá às urnas em 29 de novembro, segundo a BBC. A decisão ocorreu após o partido Socialist, que governa em minoria, não conseguir aprovar reformas de habitação no Congress.
Em sua declaração anunciando a eleição, Sanchez advertiu os espanhóis sobre o que chamou de “onda de extrema-direita” vista em outros países e afirmou que a Espanha deve continuar sendo um exemplo global de “paz, feminismo e prosperidade”, segundo a BBC.
Segundo a BBC, a convocação foi motivada pela falha em aprovar a reforma de habitação no Congress. O partido Socialist governa em minoria e não obteve apoio suficiente para a proposta.
A BBC relata que as pesquisas colocam o partido Socialist em desvantagem frente ao Partido Popular, e que há expectativa de uma tentativa do Partido Popular de formar governo com o respaldo da Vox.