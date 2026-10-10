Festival do Rio entra na reta final com exibição de mais de 350 filmes e expectativa de superar público de 140 mil pessoas

O Festival do Rio chega ao seu último fim de semana com uma programação robusta que celebra a diversidade do audiovisual Brasileira e internacional.

O evento, que movimenta o cenário cultural carioca, consolidou-se como uma das principais vitrines para novos realizadores e um ponto de encontro essencial entre cineastas e o público. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a expectativa da organização é superar a marca de 140 mil espectadores registrada na edição anterior.

Realizada entre 1º e 11 de outubro, a 28ª edição do festival oferece mais de 350 filmes distribuídos em 28 salas e espaços culturais localizados no Rio de Janeiro e em Niterói. Além das exibições, a programação inclui debates, pré-estreias e atividades voltadas à formação de novas plateias.

A iniciativa também busca descentralizar o acesso à cultura, levando sessões gratuitas para diferentes regiões da cidade. O objetivo é aproximar o cinema de públicos que habitualmente não frequentam os circuitos especializados, fomentando o interesse pela sétima arte.

Destaques do cinema nacional

Entre as produções Brasileira em destaque está Justino: Nos Bastidores do Reino, dirigido por José Eduardo Belmonte. O longa, que foi exibido na Première Brasil Hors-Concours, narra a trajetória de um jovem que constrói uma carreira como pastor e enfrenta dilemas sobre fé e poder.

O Produto Nilson Rodrigues ressalta que a obra é fundamental para compreender as transformações culturais do país e o crescimento do universo neopentecostal. O elenco conta com nomes como Christian Malheiros, Caio Blat e Antônio Pitanga, com filmagens Realizada no Brasil e em Portugal.

Desafios na formação de plateias

A diretora do festival, Ilda Santiago, enfatizou durante o evento a dificuldade de conectar o público Brasileira com histórias que refletem as angústias da juventude atual. Segundo ela, conquistar esse espectador exige dedicação e uma aposta constante em narrativas que dialoguem com a realidade jovem.

Um exemplo dessa proposta é o filme As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, estrelado por Any Gabrielly e Giulia Be. O enredo aborda temas como amizade, luto e recomeço, baseando-se no livro de Fernanda Castro e Silva para atrair um público mais jovem às salas de cinema.

Presença internacional e mercado audiovisual

O festival também recebeu o renomado diretor iraniano Asghar Farhadi, vencedor de dois Oscars. Ele apresentou o filme Contos Paralelos, estrelado por Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, marcando sua primeira visita ao Brasil durante a competição oficial.

Paralelamente, o RioMarket promove debates sobre o impacto econômico do setor. De acordo com Walkiria Barbosa, diretora do festival, o audiovisual movimentou R$ 81,1 bilhões na economia brasileira em 2025, evidenciando a força da cadeia produtiva que envolve técnicos, artistas e distribuidores.

Perguntas Frequentes

1. Qual é a duração do Festival do Rio nesta edição? O evento ocorre entre os dias 1º e 11 de outubro de 2026.

2. Quantos filmes compõem a programação? A 28ª edição trouxe mais de 350 filmes para o público carioca e niteroiense.

3. O que é o RioMarket? É a área de negócios do festival, focada em debates sobre financiamento, coproduções e internacionalização do audiovisual.

4. Qual o impacto econômico do setor audiovisual citado? Segundo estudo da ABDI e UFF, o setor movimentou R$ 81,1 bilhões na economia brasileira em 2025.

5. Quais cidades recebem as atividades do festival? As exibições e debates acontecem em espaços culturais e salas de cinema do Rio de Janeiro e de Niterói.