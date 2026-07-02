Fiat Argo atinge marca histórica e tem versões a partir de R$ 95 mil

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O Fiat Argo alcançou a marca de 750 mil unidades produzidas no Brasil ao longo de seus nove anos de trajetória. Produzido no Polo Automotivo de Betim (MG), o hatch consolidou-se como o segundo veículo mais vendido da marca no ano passado, registrando 102.636 unidades comercializadas. Atualmente, o modelo figura com opções entre os cinco carros zero quilômetro mais baratos do país, segundo valores de julho de 2026.
O hatch conta com opções que buscam eficiência para o dia a dia do motorista. Nas versões mais completas, o modelo une o motor Firefly 1.3 de 107 cv de potência ao câmbio CVT (transmissão continuamente variável) de sete velocidades. Essa combinação levou o modelo a ser listado como um dos veículos automáticos mais econômicos de sua categoria.
A linha atual do Fiat Argo é comercializada em cinco versões diferentes. Desde os modelos de entrada, o veículo traz uma lista de itens de série que inclui central multimídia com espelhamento sem fio para celulares (compatível com Android Auto e Apple CarPlay), ar-condicionado automático digital, sensor de estacionamento traseiro e sistema de partida sem chave.
Confira os preços vigentes para cada versão:
Qual é o preço do Fiat Argo 2026 mais barato?
O Fiat Argo 1.0 Flex 4P 2026 é a versão mais barata do modelo, comercializada a partir de R$ 95.990,00 em julho de 2026.
Além do volume histórico de produção, o hatch mantém presença constante no mercado nacional, figurando na lista dos dez carros mais vendidos do Brasil há mais de quatro anos. O modelo também ampliou sua competitividade no cenário de vendas ao fazer parte do programa de incentivo do IPI do Carro Sustentável, promovido pelo Governo Federal.
Citroën C3 Live 1.0: A partir de R$ 76.990,00
Renault Kwid Zen 1.0: A partir de R$ 82.790,00
Fiat Mobi Like: A partir de R$ 85.490,00
Fiat Argo 1.0: A partir de R$ 95.990,00
Volkswagen Polo Track: A partir de R$ 96.690,00
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Fonte do Artigo
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