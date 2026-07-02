New Order faz show em SP em novembro; veja ingressos – 02/07/2026 – Shows



São Paulo



O grupo New Order fará show em São Paulo no dia 25 de novembro. A banda britânica sobe ao palco do Espaço Unimed, na região oeste da cidade.



Show do New Order no Lollapalooza de São Paulo –

Avener Prado/Folhapress



Os ingressos já estão à venda no site Ticketmaster ou na bilheteria da plataforma localizada no shopping Ibirapuera, na região sul da capital paulista. As entradas custam de R$ 520, na pista, a R$ 1.080, preço de um dos camarotes. Os valores correspondem à modalidade inteira.

Formada em 1980 com ex-membros do grupo Joy Division, a New Order se tornou uma das bandas mais influentes da música britânica ao ajudar a redefinir o rock com uso de sintetizadores e um flerte com a música eletrônica. Entre seus sucessos estão “Blue Monday” e “Bizarre Love Triangle”.

















































Nesta semana, o grupo anunciou que fará shows na América do Sul sem a tecladista e guitarrista Gillian Gilbert e o baterista Stephen Morris. Segundo a banda, ambos ficarão de fora por “motivos pessoais de saúde”, mas as apresentações seguem de pé.

Com isso, os shows serão liderados pelo vocalista e guitarrista Bernard Sumner, único integrante da formação original presente na turnê. Nas apresentações, ele estará acompanhado pelos músicos Phil Cunningham e Tom Chapman.

New Order



Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. Dia 25/11, às 22h. Ingr.: a partir de R$ 520 em Ticketmaster