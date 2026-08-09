Filho de Joe Biden diz que câncer do ex-presidente dos EUA se espalhou e é ‘muito doloroso’

O advogado Hunter Biden, filho do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, afirmou que o câncer de próstata do pai se espalhou para além dos ossos. “O câncer se espalhou, produziu metástases nos ossos e em outras partes do corpo”, disse à BBC, em entrevista publicada na sexta-feira, 7. “É muito doloroso e, sob vários aspectos, extremamente debilitante”, acrescentou Hunter.

Em maio de 2025, apenas quatro meses após deixar o cargo como o presidente em exercício mais velho dos EUA, Biden revelou que havia sido diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástase nos ossos. Pouco depois, ele começou a radioterapia. Biden tem 83 anos.

Neste sábado, 8, um porta-voz do ex-presidente se recusou a comentar a entrevista de Hunter, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Em julho, Biden anunciou a publicação nos próximos meses de um livro de memórias sobre seu mandato na Casa Branca (2021-2025) e afirmou que o tratamento contra o câncer vai “muito bem”.

“Tenho passado muito tempo com a minha família. Estou lidando com um diagnóstico de câncer, tenho recebido tratamento, e tudo está indo muito bem”, afirmou o democrata em vídeo publicado no X, agradecendo às mensagens de apoio.