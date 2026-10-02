Filho é preso após agredir a própria mãe em casa no Centro de São João

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Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir a própria mãe durante uma discussão na noite de quinta-feira (1º), em São João, segundo CGN.
O caso foi registrado na Rua Anita Garibaldi, no Centro. A equipe da Rádio Patrulha Auto encontrou a mulher trancada no quarto, tentando se proteger das agressões.
Ao chegar ao imóvel, os policiais verificaram que o portão estava fechado. Segundo a CGN, o filho da vítima abriu o portão para a equipe. Um homem que também estaria envolvido nas ameaças fugiu pelos fundos ao perceber a presença da Polícia Militar.
De acordo com a CGN, a vítima relatou que a discussão começou após ela decidir não permitir mais o uso de sua conta bancária para movimentações financeiras que, segundo ela, estariam relacionadas ao tráfico de drogas. Ainda segundo a mulher, ao tentar recuperar o celular para evitar que possíveis evidências fossem apagadas, ela teria sido agredida com golpes no abdômen e no braço; o aparelho também teria sido destruído.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado aos procedimentos policiais. Posteriormente, ele foi entregue na Central de Flagrantes, conforme a CGN. A mulher recusou encaminhamento médico no momento do atendimento.