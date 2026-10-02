Piloto Indian conta momento em que foi atacado por copiloto em voo da Flydubai; recebeu ligação de Narendra Modi

Piloto Indian ferido relata ataque do copiloto em voo da Flydubai, recebeu ligação do primeiro‑ministro Narendra Modi; voo pousou na Arábia Saudita e todos sobreviveram

De acordo com a BBC, o capitão Smit Machchhar disse que reagiu porque não podia permitir que todos a bordo morressem. Ele foi tratado no hospital e recebeu, ainda na cama, uma ligação do primeiro‑ministro da Índia, Narendra Modi, informou a reportagem.

O que se sabe

Segundo a BBC, Machchhar abriu a porta da cabine, o que permitiu que passageiros detivessem o agressor. O voo, que havia partido de Dubai com destino a Israel, pousou em segurança na Arábia Saudita. Todas as pessoas a bordo sobreviveram.

Reações e descrição

A BBC informa que o piloto foi descrito como visivelmente emocionado durante seu relato e que tem sido saudado como herói por sua ação ao abrir a cabine para permitir que o atacante fosse dominado.