FIM DO PRIMEIRO JULGAMENTO: IDOSA ACUSADA DE ENVENENAR OS MARIDOS COM PUDIM EM U

FIM DO PRIMEIRO JULGAMENTO: IDOSA ACUSADA DE ENVENENAR OS MARIDOS COM PUDIM EM UBIRATÃ É CONDENADA A 22 ANOS DE PRISÃO EM UM DOS CASOS

Após mais de 12 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Ubiratã condenou, na madrugada deste sábado (18), uma idosa acusada de matar o marido por envenenamento. A pena foi fixada em 22 anos de prisão.

A sessão teve início na manhã de sexta-feira (17) e foi encerrada por volta da 1h deste sábado, após longos debates entre acusação e defesa.

O caso ganhou grande repercussão em julho de 2024, quando a Delegacia de Polícia de Ubiratã concluiu as investigações e apontou que a mulher, então com 65 anos, era suspeita de matar dois maridos utilizando o mesmo método: o envenenamento por meio de um pudim.

Segundo a Polícia Civil, a acusada adicionava ao alimento um herbicida altamente tóxico, proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A substância teria provocado a morte das vítimas.

O julgamento realizado nesta semana analisou apenas um dos homicídios. Com a decisão do Conselho de Sentença, a ré foi condenada a 22 anos de prisão pelo crime.

O segundo processo, que apura a morte do outro marido, ainda será submetido ao Tribunal do Júri em data a ser definida pela Justiça.

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