Uberlândia x Portuguesa pela Série D: onde assistir ao vivo

O Uberlândia terminou a primeira frase na liderança do Grupo A11, com 18 pontos. Na segunda fase, eliminou o Rio Branco-ES com uma vitória por 2 a 0 em Cariacica e um empate em 2 a 2 no Parque do Sabiá. Na etapa seguinte, passou pelo Serra Branca em roteiro semelhante: triunfo fora de casa e empate em seus domínios. Contra a Lusa, a equipe quer romper a escrita negativa como mandante nesta temporada: foram apenas duas vitórias em 12 jogos diante da torcida.