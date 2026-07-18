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Uberlândia x Portuguesa pela Série D: onde assistir ao vivo

Uberlândia x Portuguesa pela Série D: onde assistir ao vivo

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Uberlândia x Portuguesa pela Série D: onde assistir ao vivo
1 de 1 Parque do Sabiá — Foto: Giovanna Pires

O Uberlândia terminou a primeira frase na liderança do Grupo A11, com 18 pontos. Na segunda fase, eliminou o Rio Branco-ES com uma vitória por 2 a 0 em Cariacica e um empate em 2 a 2 no Parque do Sabiá. Na etapa seguinte, passou pelo Serra Branca em roteiro semelhante: triunfo fora de casa e empate em seus domínios. Contra a Lusa, a equipe quer romper a escrita negativa como mandante nesta temporada: foram apenas duas vitórias em 12 jogos diante da torcida.

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Corinthia Mes

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