Final de duplas com Luisa Stefani em Eastbourne é adiada devido à chuva

A final de Luisa Stefani no torneio de duplas do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra, foi adiada para domingo (28) em virtude da chuva. A decisão vai acontecer a partir das 7h, na Quadra 1.

A brasileira e canadense Gabriela Dabrowski vão enfrentar a dupla tcheca formada por Miriam Skoch e Jesika Maleckova. A transmissão será do Disney+, no streaming.

O que aconteceu

O jogo, originalmente, estava marcado para este sábado (27). A chuva, porém, fez o torneio mudar a programação.