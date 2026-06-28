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Tênis: Luisa Stefani e a parceira Gabriela Dabrowski

Final de duplas com Luisa Stefani em Eastbourne é adiada devido à chuva

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Tênis: Luisa Stefani e a parceira Gabriela Dabrowski
Tênis: Luisa Stefani e a parceira Gabriela Dabrowski Imagem: Lexus Eastbourne Open

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