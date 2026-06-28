Mega-Sena 3024 sorteia R$ 7 milhões hoje; acompanhe o resultado em tempo real

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (27) o aguardado sorteio do concurso 3024 da Mega-Sena. O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 7 milhões para o apostador que cravar sozinho as seis dezenas. O evento acontecerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado Mega Sena 3024: 39, 13, 44, 47, 49 e 42.

O resultado da Mega-Sena 3024 será atualizado exclusivamente nesta matéria assim que as dezenas forem sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize a página para conferir os números.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é a maior e mais popular modalidade lotérica do Brasil. Para jogar, o apostador deve selecionar de 6 a 20 números dentro de um volante que contém 60 opções (de 01 a 60). O prêmio milionário principal vai para quem acertar as 6 dezenas sorteadas (Sena), mas também são distribuídos prêmios de menor valor para quem acertar 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Os sorteios regulares da modalidade são realizados três vezes por semana: sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 21h.

Preços das apostas e probabilidades

O valor para tentar a sorte varia conforme a quantidade de números marcados no mesmo bilhete. Quanto mais números selecionar, maior será o preço da aposta e, consequentemente, mais altas serão as chances de ganhar:

6 números (aposta simples): R$ 6,00 — Chance de 1 em 50.063.860

R$ 6,00 — Chance de 1 em 50.063.860 7 números: R$ 35,00 — Chance de 1 em 7.151.980

R$ 35,00 — Chance de 1 em 7.151.980 8 números: R$ 140,00 — Chance de 1 em 1.787.995

O limite máximo permitido pela Caixa é de até 20 dezenas em um mesmo volante, o que eleva o valor do jogo para R$ 232.560,00, mas melhora a probabilidade de vitória para 1 em 1.292.

Como apostar e Bolões Oficiais

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Existem dois caminhos principais para registrar os jogos:

Presencialmente: Em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa espalhada pelo país. Canais Digitais: Pelo aplicativo oficial Loterias Caixa ou pelo portal do banco. Pela internet, o valor mínimo total para processar um carrinho de apostas é de R$ 30,00.

Para quem deseja aumentar as probabilidades de ganhar gastando menos, os Bolões Oficiais da Caixa são a melhor alternativa. Eles podem ser adquiridos diretamente nas lotéricas (onde o sistema gera cotas com uma tarifa de serviço de até 35%) ou criados entre amigos e familiares, bastando preencher o campo específico de bolão no próprio volante de papel.

Para tirar dúvidas sobre regras e conferir mais detalhes sobre a distribuição de arrecadação de forma oficial, os apostadores podem consultar o site oficial das Loterias Caixa.