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👀 Fique atento ao que tá rolando nas ruas de Ubiratã…
Tem um “cambista” chamando todo mundo pra apostar. 😅
Mas calma… dessa vez a aposta é garantida! Qualquer armação da 99 Óticas sai por apenas R$ 99. 😎🕶️
São diversos modelos para você escolher, com qualidade, estilo e um preço que vale a pena.
📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã
📞 WhatsApp: (44) 9 9707-2650
📲 Instagram: @99oticasubirata
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