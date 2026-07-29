👀 Fique atento ao que tá rolando nas ruas de Ubiratã…

Tem um “cambista” chamando todo mundo pra apostar. 😅

Mas calma… dessa vez a aposta é garantida! Qualquer armação da 99 Óticas sai por apenas R$ 99. 😎🕶️

São diversos modelos para você escolher, com qualidade, estilo e um preço que vale a pena.

📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã

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