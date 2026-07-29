💚DUPLA SORTE – DIA DOS PAIS 💚

Neste Dia dos Pais, quem ganha é você e todo o comércio de Ubiratã!

Ao comprar nas empresas participantes, você concorre a uma premiação incrível:

🎁 Para os consumidores:

💳 3 vales de R$ 2.000,00 (Big Bom, Boniatti e Vencedora)

💳 2 vales de R$ 2.000,00

💳 2 vales de R$ 2.500,00

💳 1 vale de R$ 5.000,00

🏪 E as empresas participantes também concorrem!

💸 Serão 5 PIX de R$ 2.000,00.

🛍️ Compre no comércio de Ubiratã, peça seu cupom e participe!

Valorize quem faz nossa cidade crescer e ainda tenha a chance de levar grandes prêmios para casa. 🍀✨

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