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💚DUPLA SORTE – DIA DOS PAIS 💚
Neste Dia dos Pais, quem ganha é você e todo o comércio de Ubiratã!
Ao comprar nas empresas participantes, você concorre a uma premiação incrível:
🎁 Para os consumidores:
💳 3 vales de R$ 2.000,00 (Big Bom, Boniatti e Vencedora)
💳 2 vales de R$ 2.000,00
💳 2 vales de R$ 2.500,00
💳 1 vale de R$ 5.000,00
🏪 E as empresas participantes também concorrem!
💸 Serão 5 PIX de R$ 2.000,00.
🛍️ Compre no comércio de Ubiratã, peça seu cupom e participe!
Valorize quem faz nossa cidade crescer e ainda tenha a chance de levar grandes prêmios para casa. 🍀✨
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