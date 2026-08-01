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Vasco está aberto a negociar Brenner; clubes da MLS monitoram atacante

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Vasco está aberto a negociar Brenner; clubes da MLS monitoram atacante
1 de 1 Brenner comemora gol em Vasco x Audax Italiano — Foto: André Durão

O clube carioca, no entanto, não quer perder o jogador por qualquer negócio. A proposta do Columbus Crew era por empréstimo, e o Vasco em um primeiro momento só aceita negociar o jogador em definitivo ou com um empréstimo com obrigação de compra. Caso uma proposta de algum clube agrade ao atleta, a diretoria aceita negociar por opção de compra, mas com valores acima.

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Corinthia Mes

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