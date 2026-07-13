Flamengo busca um ‘camisa 10’ e condiciona venda de Royal à reposição

Após o período de amistosos em Portugal, o Flamengo coloca o foco total no mercado e tem como um dos objetivos trazer um “camisa 10” para disputar posição com Arrascaeta. Além disso, ainda avalia uma possível venda de Emerson Royal, que interessa ao Aston Villa, da Inglaterra.

Situação física de Arrascaeta motiva busca

A busca por um meia articulador tem como principal motivo a situação física de Arrascaeta. Aos 32 anos, ele já vem de temporadas em que, em alguns momentos, precisa de um controle de carga. Além disso, fraturou a clavícula direita pouco antes da Copa do Mundo e já durante o período do Mundial sofreu uma lesão na panturrilha direita que o impediu de participar das partidas do Uruguai na competição. Sua seleção foi eliminada na primeira fase.