Policial disfarçado de arbusto multa 74 motoristas em seis horas

Um policial do Departamento de Polícia de Dunellen, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira inusitada de flagrar motoristas que utilizavam o celular enquanto dirigiam.

O agente se vestiu dos pés à cabeça com uma fantasia de arbusto e deixou apenas as mãos livres para utilizar um binóculo durante a fiscalização.

A operação ocorreu na North Washington Avenue, na altura do número 100, um trecho com intenso movimento de veículos e grande circulação de pedestres.

Em apenas seis horas, o policial flagrou e autuou 74 motoristas que estavam distraídos com seus aparelhos celulares ao volante.

Nas redes sociais, o departamento tratou a ação com bom humor, mas reforçou o alerta sobre os riscos da distração no trânsito.

“Você viu o nosso ‘arbusto’ hoje? Se você estava de cabeça baixa no celular, provavelmente não!”, publicou a polícia.

Segundo o departamento, a fiscalização teve como objetivo lembrar os motoristas de que mensagens e notificações podem esperar. A orientação é manter a atenção na via e evitar o uso do celular enquanto dirige.

Multa

Em Nova Jersey, a legislação estadual prevê multa de US$ 200 a US$ 400 para a primeira infração relacionada ao uso de celular portátil durante a condução de veículos.

Em caso de terceira infração ou reincidência, o valor pode chegar a US$ 800. O motorista também pode receber três pontos na carteira e ter a habilitação suspensa por até 90 dias.

A fantasia utilizada pelo agente chamou a atenção nas redes sociais. Usuários reagiram com comentários bem-humorados sobre o inusitado “uniforme” adotado durante a fiscalização.

Um dos internautas brincou que, caso encontrasse o policial, poderia acionar as autoridades ao imaginar que havia alguém fantasiado de árvore no local.

Com informações do Metrópoles