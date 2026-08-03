Policial disfarçado de arbusto multa 74 motoristas em seis horas

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um policial do Departamento de Polícia de Dunellen, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontrou uma maneira inusitada de flagrar motoristas que utilizavam o celular enquanto dirigiam.
O agente se vestiu dos pés à cabeça com uma fantasia de arbusto e deixou apenas as mãos livres para utilizar um binóculo durante a fiscalização.
A operação ocorreu na North Washington Avenue, na altura do número 100, um trecho com intenso movimento de veículos e grande circulação de pedestres.
Em apenas seis horas, o policial flagrou e autuou 74 motoristas que estavam distraídos com seus aparelhos celulares ao volante.
Nas redes sociais, o departamento tratou a ação com bom humor, mas reforçou o alerta sobre os riscos da distração no trânsito.
“Você viu o nosso ‘arbusto’ hoje? Se você estava de cabeça baixa no celular, provavelmente não!”, publicou a polícia.
Segundo o departamento, a fiscalização teve como objetivo lembrar os motoristas de que mensagens e notificações podem esperar. A orientação é manter a atenção na via e evitar o uso do celular enquanto dirige.
Em Nova Jersey, a legislação estadual prevê multa de US$ 200 a US$ 400 para a primeira infração relacionada ao uso de celular portátil durante a condução de veículos.
Em caso de terceira infração ou reincidência, o valor pode chegar a US$ 800. O motorista também pode receber três pontos na carteira e ter a habilitação suspensa por até 90 dias.
A fantasia utilizada pelo agente chamou a atenção nas redes sociais. Usuários reagiram com comentários bem-humorados sobre o inusitado “uniforme” adotado durante a fiscalização.
Um dos internautas brincou que, caso encontrasse o policial, poderia acionar as autoridades ao imaginar que havia alguém fantasiado de árvore no local.
Com informações do Metrópoles
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