Fluminense vence Platense por 2 a 0 e larga na frente nas quartas de final da Libertadores no Maracanã

O Fluminense deu um passo importante rumo às semifinais da Libertadores ao derrotar o Platense por 2 a 0 no Maracanã, nesta terça-feira (8), abrindo vantagem no confronto.

O Fluminense começou com o pé direito o duelo das quartas de final da Libertadores. Com uma atuação eficiente no primeiro tempo, a equipe carioca superou o Platense, da Argentina, e garantiu uma margem confortável para a partida de volta, que será realizada na próxima semana.

A partida marcou o centésimo jogo do Tricolor na história da principal competição de clubes do continente. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o retrospecto atualizado do clube conta agora com 52 vitórias, 24 empates e 24 derrotas, com um total de 147 gols marcados e 99 sofridos.

O confronto foi definido por momentos de precisão tática da equipe brasileira. Após um início de jogo truncado, o Fluminense conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e construiu o resultado que agora permite ao time jogar pelo empate ou até perder por um gol de diferença na Argentina.

Eficiência no primeiro tempo garante o resultado

O primeiro gol surgiu aos 20 minutos de jogo, após uma jogada iniciada por Paulo Henrique Ganso. O meia desarmou Gastón Togni e acionou o atacante Hulk, que deu um passe preciso para o volante Nonato. Com liberdade, ele invadiu a área e finalizou rasteiro, superando o goleiro Juan Cozzani.

A vantagem foi ampliada aos 29 minutos, novamente com participação decisiva de Ganso. O meia encontrou Hulk entre três defensores argentinos com um belo passe. O atacante teve calma para escolher o canto direito de Cozzani e balançar as redes, consolidando a vitória parcial por 2 a 0.

Cenário para o jogo de volta

Com o triunfo no Rio de Janeiro, o Fluminense pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, marcada para o dia 15 de setembro, às 19h (horário de Brasília). O jogo será no Coliseo de Victoria, na região metropolitana de Buenos Aires.

Para o Platense avançar no tempo regulamentar, a equipe argentina precisa vencer por três ou mais gols de saldo. Caso o placar agregado termine empatado ao final dos dois jogos, a decisão da vaga para a semifinal será definida através da disputa de pênaltis.

Desempenho e preocupação final

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, com o Fluminense administrando a vantagem construída e o Platense encontrando dificuldades para criar chances reais de gol. O Tricolor ainda teve uma oportunidade clara aos 45 minutos com Germán Cano.

O atacante recebeu passe de Hércules nas costas da marcação, mas, ao tentar a finalização, sentiu o posterior da coxa. O chute acabou saindo fraco, desperdiçando a chance de ampliar ainda mais a vantagem tricolor para o confronto decisivo fora de casa.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar da partida entre Fluminense e Platense? O Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de Nonato e Hulk.

Onde será realizado o jogo de volta das quartas de final? A partida será no Coliseo de Victoria, em Vicente López, na Argentina, no dia 15 de setembro.

O que o Fluminense precisa para se classificar? O Tricolor pode perder por até um gol de diferença ou empatar para garantir a vaga na semifinal.

Quais jogadores têm mais partidas pelo Fluminense na Libertadores? O volante Martinelli, com 37 jogos, e o goleiro Fábio, com 36, são os atletas com mais atuações na história do torneio pelo clube.

O que aconteceu com Germán Cano no final do jogo? O atacante sentiu o posterior da coxa ao tentar finalizar uma jogada aos 45 minutos do segundo tempo, o que fez com que o chute saísse fraco.