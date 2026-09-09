SAMU atende homem ferido por faca no Residencial Porto Seguro, em Santa Helena

Segundo a CGN, por volta das 21h de terça (8) a vítima teve corte na mão e foi levada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto; suspeito fugiu

Por volta das 21h desta terça-feira (8), o SAMU de Santa Helena foi acionado para socorrer um homem ferido por arma branca no Residencial Porto Seguro, segundo CGNdo pela CGN.

Segundo a mesma reportagem, o homem apresentava ferimento em uma das mãos, aparentemente causado ao tentar se defender de um ataque com faca. O SAMU conduziu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Beneficente Moacir Micheletto.

Atendimento e encaminhamento

A equipe do SAMU atendeu a ocorrência no local e encaminhou o homem para atendimento hospitalar no município, de acordo com a CGN.

Ação da polícia

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência; segundo CGN, o suspeito se evadiu do local antes da chegada das equipes.

A matéria consultada não traz detalhes sobre o estado de saúde posterior da vítima nem sobre a identificação ou o paradeiro do suspeito além do registro de fuga.