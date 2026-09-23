Fluxo cambial em setembro até dia 18 registra saída de US$ 7,078 bilhões, diz BC

Dados preliminares do Banco Central mostram fluxo cambial setembro negativo em US$ 7,078 bilhões até 18/9; canal financeiro teve saída líquida de US$ 6,839 bilhões

O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 7,078 bilhões em setembro até o dia 18, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central e reportados pela Agência Estado.

A leitura indica aceleração da saída em relação a agosto, quando houve retirada líquida de US$ 3,904 bilhões. As informações divulgadas pelo BC detalham a composição do fluxo por canais financeiro e comercial.

Detalhamento por canal

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 6,839 bilhões no período até 18 de setembro. Segundo o Banco Central, o segmento teve compras no valor de US$ 36,746 bilhões e vendas totais de US$ 43,584 bilhões. O canal reúne operações como investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros.

Comércio exterior no período

O saldo do comércio exterior foi negativo em US$ 240 milhões entre o início do mês e 18/9, com importações de US$ 14,029 bilhões e exportações de US$ 13,790 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 2,109 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,303 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,378 bilhões em outras entradas, segundo o BC.

Acumulado em 2026 até 18 de setembro

No acumulado do ano até 18/9, o fluxo cambial brasileiro permanece positivo em US$ 8,714 bilhões. O canal financeiro registra saídas líquidas de US$ 34,535 bilhões no ano, com compras de US$ 493,007 bilhões e vendas de US$ 527,543 bilhões. O fluxo comercial está positivo em US$ 43,249 bilhões, com importações de US$ 180,745 bilhões e exportações de US$ 223,994 bilhões. Nas exportações anuais constam US$ 24,928 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 56,550 bilhões em pagamento antecipado e US$ 142,516 bilhões em outras operações.