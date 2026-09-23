Homem é preso com alicate e 4 quilos de fios de cobre em Cascavel após patrulhamento da Guarda Municipal

Ação da Guarda Municipal resulta na prisão de homem flagrado com fiação de cobre e ferramentas de corte industrial em via pública de Cascavel

Um homem de 28 anos foi detido pela Guarda Municipal de Cascavel, no Oeste do Paraná, durante uma ação de patrulhamento preventivo realizada na madrugada desta quarta-feira (23). O suspeito foi abordado na Rua Ciro Bocaneve, localizada no Bairro Santa Cruz, após ser flagrado caminhando em atitude suspeita com um alicate de grande porte.

Conforme informação divulgada pela Banda B, a equipe da Guarda Municipal, composta pelos agentes De Jesus e Pereira Jr., iniciou a abordagem ao notar dois indivíduos carregando o material. Enquanto um dos homens foi interceptado pelos agentes, o segundo envolvido conseguiu fugir a pé e não foi localizado pela equipe até o momento.

Após a contenção do rapaz, os Guarda municipais realizaram a verificação dos itens que ele transportava. Foi constatado que o homem carregava um alicate de corte industrial de 30 polegadas, equipamento que mede cerca de 75 centímetros, além de uma quantidade expressiva de material metálico, que foi posteriormente pesada na delegacia.

Detalhes da apreensão e encaminhamento à delegacia

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil, que funciona como Central de Flagrantes na cidade. Na unidade Polícia, a pesagem oficial do material apreendido confirmou que o homem carregava 4,3 quilos de fiação de cobre.

O material e o suspeito permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Judiciária trabalha agora para identificar o segundo envolvido na ação, que permanece foragido, e para apurar a origem exata da fiação de cobre que estava em posse do detido no momento do Flagrantes.

Investigação de possível conexão com furto no Cisop

A prisão realizada nesta semana ganha contornos de importância investigativa, pois ocorreu menos de sete dias após um furto registrado nas dependências do Cisop. Naquela ocasião, câmeras de segurança registraram dois homens utilizando uma ferramenta muito semelhante para cortar a fiação do prédio público.

Diante da semelhança entre os casos, a Polícia Civil investiga se o homem detido possui qualquer relação direta com a invasão ao prédio do Cisop. Os agentes apuram se trata-se do mesmo suspeito ou se a dupla utiliza o mesmo modus operandi para cometer crimes contra o patrimônio na região de Cascavel.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o homem foi preso? O suspeito foi detido na Rua Ciro Bocaneve, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Qual a quantidade de fios apreendida? A pesagem oficial realizada na delegacia confirmou que o homem carregava 4,3 quilos de fiação de cobre.

O que foi encontrado com o suspeito? Além dos fios, ele portava um alicate de corte industrial de 30 polegadas, equivalente a cerca de 75 centímetros.

Houve mais de um envolvido na ação? Sim, a Guarda Municipal informou que dois indivíduos foram avistados, mas apenas um foi detido, enquanto o outro conseguiu fugir.

Existe relação com o furto no Cisop? A Polícia Civil está investigando se há conexão, considerando que o crime no Cisop envolveu o uso de ferramentas semelhantes recentemente.