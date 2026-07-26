FORAGIDO COM MAIS DE 15 ANOS EM PENAS POR TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES É PR

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FORAGIDO COM MAIS DE 15 ANOS EM PENAS POR TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES É PRESO EM UBIRATÃ
Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar na tarde deste domingo (26), no Centro de Ubiratã.
Segundo o 11º Batalhão da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando o paradeiro do foragido. Após consulta ao sistema, foi confirmado que havia um mandado de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas e outros crimes praticados no município, cujas penas somadas ultrapassam 15 anos de reclusão.
Os policiais foram até o endereço indicado, onde a esposa do suspeito informou que ele estava no quarto da residência. Em seguida, ela o chamou até o portão, momento em que a equipe deu voz de prisão e informou seus direitos.
Ao tomar conhecimento do mandado, o homem demonstrou nervosismo. Diante da situação e para evitar qualquer tentativa de fuga, os policiais utilizaram algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Após a prisão, o homem foi encaminhado à sede da Companhia da Polícia Militar para o registro da ocorrência. Na sequência, passou por exame de lesões corporais no hospital e, posteriormente, foi levado para a Penitenciária de Assis Chateaubriand, onde permanece à disposição da Justiça.
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