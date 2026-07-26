Rio Grande do Sul tem novo alerta para temporais, com previsão de até 200 mm de chuva em 48h

Porto Alegre tem alerta de tempestades severas. Além da capital, os municípios de Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Gramado e Tramandaí também estão sob este alerta de risco. Outros municípios, como Santa Rosa, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Vacaria, São José dos Ausentes, Pelotas, Rio Grande e Chuí estão em estado de atenção para temporais isolados.

Rio dos Sinos e rio Uruguai têm alerta de risco muito alto para inundação. Os municípios de São Leopoldo e Itaqui têm risco muito alto de inundações dos rios. A Defesa Civil orienta que os moradores busquem abrigo ou permaneçam em locais de segurança até cessarem as fontes de risco.

A recomendação principal é evitar deslocamentos durante os temporais. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos pelos canais oficiais e adote medidas preventivas. Os moradores não devem se arriscar para atravessar áreas alagadas e devem manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

Estado teve mais de 200 cidades afetadas pelas chuvas

Ao menos 214 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada. Os dados foram divulgados hoje pela Defesa Civil. Conforme o órgão, 754 pessoas são consideradas desalojadas e 531 desabrigadas, a maioria (321) em Lajeado, segundo o governo do estado.