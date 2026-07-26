Rio Grande do Sul tem novo alerta para temporais, com previsão de até 200 mm de chuva em 48h

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Porto Alegre tem alerta de tempestades severas. Além da capital, os municípios de Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Gramado e Tramandaí também estão sob este alerta de risco. Outros municípios, como Santa Rosa, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Vacaria, São José dos Ausentes, Pelotas, Rio Grande e Chuí estão em estado de atenção para temporais isolados.
Rio dos Sinos e rio Uruguai têm alerta de risco muito alto para inundação. Os municípios de São Leopoldo e Itaqui têm risco muito alto de inundações dos rios. A Defesa Civil orienta que os moradores busquem abrigo ou permaneçam em locais de segurança até cessarem as fontes de risco.
A recomendação principal é evitar deslocamentos durante os temporais. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos pelos canais oficiais e adote medidas preventivas. Os moradores não devem se arriscar para atravessar áreas alagadas e devem manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.
Ao menos 214 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada. Os dados foram divulgados hoje pela Defesa Civil. Conforme o órgão, 754 pessoas são consideradas desalojadas e 531 desabrigadas, a maioria (321) em Lajeado, segundo o governo do estado.
Fonte do Artigo
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