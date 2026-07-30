Vacinação contra a gripe em Curitiba: 53% da população está imunizada e doses seguem liberadas para todos os públicos

A capital paranaense registra pouco mais da metade da população imunizada enquanto a campanha de vacinação contra a gripe segue aberta para todos os públicos.

A vacinação contra a gripe atingiu a marca de 53,69% de cobertura entre o público prioritário em Curitiba, conforme dados recentes divulgados pelo g1. A estratégia de imunização, que antes era focada em grupos específicos, foi ampliada há um mês para incluir todos os cidadãos acima de seis meses de idade.

O objetivo das autoridades de saúde é aumentar a proteção coletiva, visto que a vacina é a principal ferramenta para evitar complicações severas causadas pelo vírus influenza. A medida busca reduzir o impacto das doenças respiratórias, que costumam sobrecarregar o sistema de saúde durante o inverno.

Mesmo com a abertura para toda a população, os índices de vacinação ainda estão abaixo do esperado na capital e em toda a Região Metropolitana de Curitiba, conforme informação divulgada pelo g1. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite para que quem ainda não se vacinou procure uma unidade.

Onde encontrar as doses em Curitiba

Para quem deseja se proteger, a vacina está disponível em 109 unidades básicas de saúde espalhadas pela capital. As informações detalhadas sobre endereços e horários de funcionamento estão centralizadas no site Imuniza Já Curitiba, facilitando o acesso para o cidadão.

Uma recomendação importante das autoridades de saúde é que os usuários cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário de fechamento das unidades. Essa margem de tempo é essencial para que os profissionais possam realizar o procedimento de vacinação com tranquilidade.

Vale destacar que a US Ouvidor Pardinho, localizada no Centro, é a única unidade que não realiza a vacinação de crianças. Em todos os outros postos, o atendimento para o público infantil e adulto está garantido e disponível para quem busca a dose contra a gripe.

Cobertura vacinal na Grande Curitiba

A Região Metropolitana de Curitiba ainda enfrenta desafios para alcançar a meta de 90% de cobertura vacinal. Os dados revelam que municípios como Pinhais e Araucária apresentam números distintos entre crianças e idosos, mas ainda distantes do índice ideal para garantir a proteção de rebanho.

A vacina é fundamental para prevenir internações e mortes, especialmente em grupos vulneráveis como gestantes e idosos. Além da dose contra a gripe, as unidades também aproveitam a visita do cidadão para atualizar outras vacinas da carteira que possam estar em atraso.

Quem deve evitar a vacinação

Embora a campanha seja aberta para quase todos, existem contraindicações específicas. A vacina não é recomendada para crianças menores de seis meses de idade. Além disso, pessoas que tiveram reações anafiláticas graves em aplicações anteriores não devem receber o imunizante.

Outra orientação técnica é voltada para quem apresenta sintomas de doenças febris no momento da visita. Nesses casos, o ideal é aguardar a melhora do quadro e o desaparecimento dos sintomas antes de buscar a vacinação em uma das unidades de saúde.

Perguntas Frequentes sobre a Vacinação (FAQ)

1. Quem pode tomar a vacina contra a gripe agora?

A vacinação está liberada para toda a população acima de seis meses de idade.

2. Onde posso me vacinar em Curitiba?

A vacina está disponível em 109 unidades básicas de saúde, exceto para crianças na US Ouvidor Pardinho.

3. Existe contraindicação para a vacina?

Sim, crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de reação anafilática grave não devem tomar a dose.

4. Posso tomar a vacina se estiver gripado?

Se você estiver com doença febril, a recomendação é aguardar a ausência de sintomas para realizar a aplicação.

5. Onde verifico os horários das unidades de saúde?

Você pode consultar todos os horários e locais de atendimento diretamente pelo site Imuniza Já Curitiba.