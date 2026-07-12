Frio intenso chega ao Paraná com temperatura de 9°C e alertas de tempestade

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O sábado (11) foi de tempo chuvoso no Sul, Sudoeste e Oeste do Paraná, sob a influência de áreas de instabilidade. Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, o monitoramento por radares apontou temporais com trovoadas na fronteira com o Paraguai, além de faixas do território paranaense e divisas vizinhas. Os volumes mais expressivos de chuva aconteceram em Palotina (24,0 mm) e Entre Rios, distrito de Guarapuava (12,8 mm).
Neste domingo (12), o avanço de uma frente fria pelo oceano continua ditando o ritmo do tempo, com destaque para a faixa norte do estado e para o resfriamento na capital. Em Curitiba, a previsão é de uma queda brusca de temperatura, com mínima de 9 ºC e máxima de 19 ºC. O sol aparece entre nuvens e não há risco de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de severidade válidos para este domingo, divididos em dois níveis:
Mesmo com a frente fria se deslocando pelo oceano, a faixa norte paranaense concentra o maior potencial para pancadas de chuva com trovoadas entre a manhã e a tarde deste domingo. Nos demais setores do estado, o sol ganha espaço entre as nuvens e o tempo volta a se estabilizar.
Em termos térmicos, o Centro-Sul registra marcas amenas nas primeiras horas do dia. Contudo, o resfriamento se acentua de forma geral ao longo da noite: o frio se intensifica em todas as regiões, derrubando os termômetros para marcas abaixo dos 10 °C em toda a metade sul do Paraná.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track