Mãe desliga o registro da água enquanto filho estava banho e é alvo de ataque com socos e puxões de cabelo

Um homem foi preso na manhã deste domingo (2) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, após agredir violentamente e ameaçar a própria mãe. O caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar, que encontrou a vítima aguardando socorro do lado de fora da residência.

Segundo relato da vítima aos policiais, a situação teve início quando ela desligou o relógio de água da casa a pedido de outro filho. O agressor, que estava tomando banho no momento em que a água foi cortada, se irritou, saiu do banheiro alterado e atacou a mãe com socos e puxões de cabelo. Durante a confusão, o homem ainda ameaçou a mãe com uma faca no pescoço.

A mulher sofreu uma lesão no ombro direito devido à violência física. Diante do relato, os policiais entraram na residência e deram voz de prisão ao agressor, que precisou ser algemado devido ao estado de exaltação, garantindo a segurança dos presentes e evitando possível fuga.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde passou por avaliação médica e exames de raio-X para verificar a gravidade da lesão no ombro. O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências legais e o agressor permanece à disposição da Justiça.

As informações são do TN Online;