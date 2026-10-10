Furacão Isaias atinge Flórida; autoridades alertam para inundações «ameaçadoras à vida»

Tempestade categoria 2 com ventos de 175 km/h toca terra no Panhandle; evacuações obrigatórias e cortes de energia deixam centenas de milhares sem luz

O furacão Isaias atravessou a costa da Flórida e tocou terra no Panhandle na noite de sexta-feira como um sistema de categoria 2, com ventos estimados em 110 mph (175 km/h), informou a BBC.

Evacuações e medidas de emergência

Flórida, Alabama e Geórgia declararam estado de emergência antes da chegada do furacão. O Senator Rick Scott publicou nas redes sociais: "DO NOT WAIT! Get out NOW!". A governadora do Alabama, Kay Ivey, emitiu ordem de evacuação obrigatória para não-residentes, turistas e visitantes em condados considerados mais vulneráveis, de acordo com a BBC.

Impactos imediatos

Centenas de milhares de consumidores ficaram sem energia antes mesmo do landfall: mais de 350.000 na Flórida e cerca de 170.000 no Alabama, segundo dados citados pela BBC a partir do PowerOutage.us. Na Geórgia, já havia registros de cerca de 8.000 clientes sem eletricidade.

Algumas áreas da costa do Panhandle receberam avisos de Extreme Wind Warning. A cadeia de restaurantes Waffle House confirmou o fechamento de várias unidades no caminho do furacão.

Ventos, previsão e riscos adicionais

Na noite de sexta, ventos com força de furacão se estendiam até 35 milhas (55 km) do centro de Isaias, enquanto ventos de tempestade tropical alcançavam até 205 milhas (335 km), segundo a BBC. O National Weather Service informou que o centro do furacão deve avançar por Alabama e entrar no Tennessee Valley entre sábado e domingo.

Relatos de moradores e contexto

Alguns moradores decidiram ficar em suas casas. John Guoth, de Navarre (Flórida), disse à BBC que permanecerá no imóvel apesar de vizinhos terem evacuado: “É um furacão, a gente costuma ter eles aqui… nós meio que sabíamos quando nos mudamos”. Outro morador, Brandin Ruth, de Pensacola, relatou esforços para proteger instalações, desligar gas e levar funcionários para casa.

A reportagem também coloca Isaias no contexto de uma temporada atípica: é o primeiro furacão da temporada do Atlântico neste ano, que foi em grande parte atrasada por condições de El Niño; segundo a BBC, é a primeira vez em mais de 30 anos que um furacão não se formou até outubro.

Outros sistemas no continente

A BBC registrou ainda outros dois sistemas afetando a América do Norte no mesmo fim de semana: o furacão Simon se aproximava da costa do Pacific do México, e a tempestade tropical Rachel causava elevação de marés e inundações em áreas do sul da Califórnia.

As informações deste texto foram baseadas na reportagem da BBC publicada em 10 de outubro de 2026, com dados e declarações citadas diretamente pela matéria.