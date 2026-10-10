G1 publica perfil de Juarez Machado, artista que, segundo o veículo, vendeu o primeiro quadro em Curitiba

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O site G1 publicou em 10 de outubro de 2026 um perfil sobre o artista Juarez Machado. segundo G1, ele vendeu o primeiro quadro em Curitiba e suas obras chegaram a aparecer nas paredes do filme ‘Amélie Poulain’.
A peça do G1 destaca esses episódios como parte da trajetória do artista, conforme o conteúdo publicado em 10/10/2026. As informações foram extraídas da matéria do G1 indicada como fonte.