G1 publica perfil de Juarez Machado, artista que, segundo o veículo, vendeu o primeiro quadro em Curitiba

G1 publica perfil de Juarez Machado; matéria afirma que ele vendeu o primeiro quadro em Curitiba e que suas obras apareceram nas paredes do filme ‘Amélie Poulain’.

O site G1 publicou em 10 de outubro de 2026 um perfil sobre o artista Juarez Machado. segundo G1, ele vendeu o primeiro quadro em Curitiba e suas obras chegaram a aparecer nas paredes do filme ‘Amélie Poulain’.

O que relata a reportagem

A peça do G1 destaca esses episódios como parte da trajetória do artista, conforme o conteúdo publicado em 10/10/2026. As informações foram extraídas da matéria do G1 indicada como fonte.