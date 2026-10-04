Fuzileiro naval dos EUA preso em Okinawa suspeito de matar mulher em hotel

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Um militar do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi preso sob suspeita de homicídio após a descoberta do corpo de uma mulher em um hotel na prefeitura de Okinawa, no Japão, segundo a BBC.
O veículo de comunicação japonês NHK identificou a vítima como Yagi Anna, 39, e o suspeito como Devin Jacob Ballard, 20, que está destacado na base aérea Marine Corps Air Station Futenma.
A primeira-ministra Sanae Takaichi descreveu o crime como brutal e hediondo e pediu que os Estados Unidos reforcem a disciplina entre seus militares, segundo a BBC.
O Corpo de Fuzileiros Navais declarou que está cooperando ativamente com as autoridades japonesas e ofereceu condolências à família da vítima. A Embaixada dos EUA em Tóquio informou que também está cooperando plenamente com o Governor japonês e a polícia local.
O ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, disse que o corpo foi encontrado na manhã de sábado em um hotel na cidade de Naha e afirmou que o incidente é absolutamente inaceitável, causando forte indignação. A pasta estrangeira do Japão convocou o embaixador dos EUA, George Glass, para tratar do caso.
O governador de Okinawa, Genta Koja, afirmou que a repetição de casos envolvendo militares americanos indica insuficiência nas medidas de disciplina e educação adotadas pelas Forces dos EUA na região.
Segundo a BBC, a polícia japonesa prendeu o militar como suspeito de homicídio; não há informações adicionais sobre o andamento da investigação além da cooperação entre as autoridades japonesas e americanas reportada pela imprensa.
Okinawa abriga várias bases militares dos Estados Unidos e dezenas de milhares de militares americanos, fator citado por autoridades locais ao comentar a repercussão do caso.