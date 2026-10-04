TSE substitui 421 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação do primeiro turno das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral registrou a substituição de 421 urnas eletrônicas logo nas duas primeiras horas de votação deste domingo, dia 4 de outubro.

O processo de votação em todo o Brasil segue em ritmo constante neste primeiro turno das eleições. Com o objetivo de garantir a plena normalidade do pleito, a Justiça Eleitoral mantém uma estrutura de contingência preparada para eventuais problemas técnicos nos equipamentos de votação.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o número de urnas trocadas representa apenas 0,7% do total de 499.248 equipamentos distribuídos para o uso dos eleitores em todo o território nacional. A logística montada pelo órgão permitiu que as substituições ocorressem de forma célere, evitando prejuízos aos cidadãos.

Para assegurar a continuidade da votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou um estoque estratégico de 68.912 urnas reservas. Esse suporte garante que, caso algum equipamento apresente qualquer tipo de interrupção, o eleitor possa exercer seu direito ao voto sem atrasos significativos.

Entenda o processo de substituição das urnas

No entanto, o órgão esclarece que, na maioria das situações, a substituição ocorre devido a falhas operacionais comuns em equipamentos eletrônicos de grande escala. A rápida resposta das equipes técnicas tem sido fundamental para manter o fluxo nas seções eleitorais.

Auditorias e transparência no pleito

Além da substituição técnica, o pleito deste ano conta com o acompanhamento rigoroso de 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). Esses profissionais estão dedicados a verificar os testes de integridade das urnas, que ocorrem em todas as unidades da Federação. Até o momento, nenhuma irregularidade foi apontada nessas auditorias.

Procedimentos de segurança e voto em papel

A legislação eleitoral brasileira prevê o uso de cédulas de papel apenas como um recurso de última instância, caso a urna eletrônica apresente falhas irrecuperáveis. Até o presente momento, o uso desse método alternativo não foi necessário em nenhuma seção do país, reforçando a confiabilidade do sistema eletrônico.

Contexto da votação de 2026

Neste domingo, mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas para escolher seus representantes. O pleito contempla os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, movimentando todo o cenário político nacional.

FAQ: Perguntas frequentes sobre as urnas

Por que as urnas foram substituídas?

As trocas ocorreram devido a falhas operacionais, conforme padrão técnico da Justiça Eleitoral, representando apenas 0,7% do total de equipamentos.

Houve necessidade de usar cédulas de papel?

Não. Até o momento, a votação segue totalmente eletrônica, não sendo necessário acionar o plano de contingência com cédulas de papel.

Quantas urnas de reserva o TSE disponibilizou?

O Tribunal reservou 68.912 equipamentos extras para garantir a substituição imediata em caso de qualquer problema técnico durante o dia de votação.

Como é feita a auditoria das urnas?

Auditores do Tribunal de Contas da União acompanham testes de integridade em urnas espalhadas por todas as unidades da Federação para garantir a segurança.

Quantos eleitores estão votando hoje?

Mais de 158,7 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar para os diversos cargos em disputa neste primeiro turno.