Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre possível venda de cargos e “rachadinha” envolvendo o Presidente da Câmara de Curitiba

O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta segunda-feira, 29 de junho, na capital, 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal no âmbito da Operação Prática Corrente. O objetivo da ação é apurar a possível prática de venda de cargos públicos na estrutura do Poder Executivo Municipal e do crime de “rachadinha” envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Curitiba.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias da Comarca e cumpridas em endereços ligados aos investigados, entre eles a Câmara Municipal de Curitiba. Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos que serão periciados e poderão auxiliar na continuidade das investigações. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro em espécie, cujo valor ainda não foi contabilizado.

Referência – O nome da operação, Prática Corrente, faz alusão às sucessivas investigações realizadas pelo Ministério Público relacionadas à prática criminosa conhecida como “rachadinha”.

Processo: 0007655-88.2026.8.16.0196