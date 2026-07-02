Gaeco cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na 2ª fase da Operação Arayú, contra organização investigada por tráfico de drogas e lavagem de capitais

O Núcleo de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta quinta-feira, 2 de julho, a segunda fase da Operação Arayú, que apura a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais por integrantes de um grupo com atuação em Umuarama e região. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Umuarama, Guaíra e Londrina.

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O cumprimento das medidas contou com apoio operacional e analítico do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Paraná, do Batalhão de Polícia de Fronteira e do Canil do 5º Batalhão de Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal de Umuarama, que também determinou o afastamento do sigilo de dados e comunicações dos aparelhos celulares e demais dispositivos eletrônicos apreendidos. Também foi autorizado o bloqueio de contas bancárias e de ativos financeiros dos investigados.

Investigações – As apurações tiveram início após uma grande apreensão de drogas realizada pelo BPRv em 3 de julho de 2025. Na ocasião, dois adolescentes foram flagrados transportando 160,8 quilos de maconha na rodovia PR-317, no município de Lobato, no Norte do Paraná. A droga estava em um veículo Fiat Mobi com placas clonadas. O flagrante ocorreu durante patrulhamento ostensivo de rotina.

No curso das investigações, em 21 de agosto de 2025, durante a primeira fase da Operação Arayú, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra um dos líderes da organização criminosa. A análise do material apreendido evidenciou que ele integrava uma facção criminosa e era responsável pelo gerenciamento da logística, do transporte e da comercialização de substâncias entorpecentes em larga escala, envolvendo cargas de elevado volume e expressivo valor financeiro, inclusive com deslocamentos e negociações interestaduais.

Nesta nova etapa da operação, foram apreendidos aparelhos celulares, anotações, porções de maconha e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Coletiva de imprensa – O atendimento à imprensa será realizado a partir das 9 horas, na sede do Ministério Público em Umuarama (Rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, 3683, Zona I).

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21/08/2025 – Gaeco cumpre mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Arayú, que apura os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas

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