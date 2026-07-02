Vidro em copo de professora: veja o que pode ocorrer com os alunos

“A questão dos menores, a legislação brasileira não configura como crime, mas meramente ato infracional, isso se for apurada a configuração de algum tipo de ato infracional. Mas, na esfera civil, a professora tem todo o direito de solicitar contra os pais desses alunos a responsabilidade por danos morais, porque é uma negligência também desses pais, em relação à educação desses filhos, e o que acabou gerando essa conduta para com essa professora”, acrescentou.