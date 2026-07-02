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Vidro em copo de professora: veja o que pode ocorrer com os alunos

Vidro em copo de professora: veja o que pode ocorrer com os alunos

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Vidro em copo de professora: veja o que pode ocorrer com os alunos
1 de 4 Professora denunciou lâmina de vidro em copo em escola de São José dos Campos. — Foto: Reprodução/TV Vanguarda/Arquivo pessoal

“A questão dos menores, a legislação brasileira não configura como crime, mas meramente ato infracional, isso se for apurada a configuração de algum tipo de ato infracional. Mas, na esfera civil, a professora tem todo o direito de solicitar contra os pais desses alunos a responsabilidade por danos morais, porque é uma negligência também desses pais, em relação à educação desses filhos, e o que acabou gerando essa conduta para com essa professora”, acrescentou.

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Corinthia Mes

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