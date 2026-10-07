Gaema participa de ações do projeto Justiça se aprende na escola

O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) de Londrina participa das ações do projeto Justiça se aprende na escola, iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) voltada à educação para a cidadania e à aproximação do sistema de Justiça com estudantes da rede pública.

Nos dias 6 e 7 de outubro, o Promotor de Justiça Renato dos Santos Sant’Anna, Coordenador do Gaema de Londrina, realizou palestras para alunos da Escola Municipal Cecília Meireles e da Escola Municipal Irmã Hilda Soares, em Cambé. No dia 14 de outubro, ele participará de nova atividade na Escola Municipal Professor Jacídio Correia.

As atividades têm como objetivo apresentar aos estudantes noções básicas sobre o papel das instituições que integram o sistema de Justiça. Durante os encontros, Renato Sant’Anna explica as atribuições do Ministério Público e aborda temas relacionados à cidadania, direitos e acesso a serviços.

Além do Promotor de Justiça, participaram das atividades o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cambé e Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Élberti Mattos Bernardineli, e a Defensora Pública Talita Devós Faleiros.