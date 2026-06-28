Georgina Rodríguez faz charme ao posar com bolsa mais cara do mundo

Georgina Rodríguez não passou despercebida pelas mais antenadas em moda ligadas às redes sociais. A modelo, empresária e mulher do craque Cristiano Ronaldo, compartilhou fotos em que aparece posando, neste sábado (27.06) ao lado de um dos acessórios mais cobiçados da indústria da moda: uma bolsa da grife Hermès.

Na publicação, ela exibe o modelo Himalayan Crocodile Birkin. Atualmente a bolsa custa US$ 432.000 (mais de R$ 2 milhões). Enquanto a maioria das Birkins são feitas a partir de couro de avestruz, essa é criada em couro de crocodilo do Nil. O nome Himalaia, no entanto, não se refere à origem do animal, mas à paleta de cores da bolsa.

O modelo de 30 centímetros da Birkin Himalaia de couro de crocodilo é a bolsa mais desejada do mundo, com apenas dois modelos produzidos por ano pela Hermès. Jane Birkin, atriz e cantora que inspirou a cobiçada bolsa, morreu em 2023 aos 76 anos.

Um outro detalhe que chamou atenção foi uma foto exibindo sua aliança de diamantes, uma das mais caras do mundo, com valor estimado em US$ 5 milhões, e o peso total em cerca de 35 quilates.

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Corinthia Mes