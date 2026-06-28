Sorteio fora do horário normal paga R$ 260 milhões

Diferente do cronograma tradicional das loterias da Caixa, o aguardado sorteio da Quina de São João, concurso 7051, não acontecerá na noite de sábado (27). Segundo a Caixa Econômica, embora o prazo final para registrar as apostas termine neste sábado, os globos da sorte só vão girar no domingo, dia 28/06, a partir das 14h00 (horário de Brasília).

A mudança no horário habitual gerou ainda mais expectativa para os apostadores que disputam o prêmio histórico estimado em R$ 260 milhões. Por se tratar de um concurso especial, o valor não acumula: se ninguém acertar as 5 dezenas principais, a bolada será dividida entre os acertadores da quadra (4 acertos), terno (3 acertos) e assim por diante.

Resultado da Quina de São João 7051: Aguardando a Caixa

O resultado oficial desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer neste domingo. O evento especial da Caixa Econômica Federal será realizado diretamente no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Salve este link nos seus favoritos e atualize a página a partir das 14h de amanhã para conferir os números da sorte em tempo real.

Guia da Quina: Como funciona, preços e probabilidades

Com mais algumas horas de espera até a abertura dos globos no domingo, confira as regras e o funcionamento geral desta modalidade para entender como o prêmio será distribuído.

Como Jogar na Quina?

Para jogar na Quina, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante, que possui 80 dezenas disponíveis (de 01 a 80). Também é possível deixar que o próprio sistema escolha os números de forma aleatória, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (quina).

Preços das Apostas

O valor de uma aposta simples, com 5 dezenas, custa apenas R$ 3,00. À medida que o jogador adiciona mais dezenas para aumentar suas chances, o valor do bilhete sobe proporcionalmente:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (O limite máximo permitido por lei é de 15 números em um único volante).

Probabilidades de Ganhar

As chances de levar a bolada principal variam drasticamente dependendo da quantidade de números jogados:

Com uma aposta simples (5 números) , a probabilidade de cravar a Quina é de 1 em 24.040.016 .

, a probabilidade de cravar a Quina é de 1 em . Ao jogar o limite máximo de 15 números, a chance despenca para ótimos 1 em 8.005 (embora o preço desse bilhete seja consideravelmente mais alto).

Bolões Oficiais da Caixa

Os Bolões são a forma mais estratégica de jogar em grupo e aumentar as probabilidades sem gastar tanto dinheiro individualmente. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00 e cada cota não pode custar menos de R$ 4,00. No caso específico da Quina de São João 7051, as cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas puderam ser adquiridas até as 13h do domingo, poucas horas antes do sorteio.