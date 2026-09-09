Gerente de supermercado salva criança de atropelamento e recebe prêmio em dinheiro por ato de bravura

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O caso ocorreu em Puebla, quando o gerente, identificado como Luis Cruz, percebeu o momento exato em que a menina corria em direção ao asfalto. Sem hesitar, ele abandonou suas tarefas imediatas para realizar o salvamento.
A ação rápida de Cruz foi registrada e as imagens do resgate acabaram viralizando nas redes sociais, o que levou a rede Super Rey del Ahorro a tomar uma decisão especial de reconhecimento ao seu funcionário.
Conforme informação divulgada pela Banda B, o colaborador foi premiado com 20 mil pesos mexicanos, valor que equivale a aproximadamente R$ 6 mil, como forma de agradecimento pela sua atitude exemplar.
Luis Cruz operava uma empilhadeira do lado de fora da unidade quando notou o perigo iminente. A criança estava próxima à avenida movimentada e corria risco de atropelamento, segundo os relatos da empresa.
O gerente correu em direção à menina e conseguiu agarrá-la antes que ela atingisse o fluxo de carros. Com o impacto, ele caiu para trás, mantendo a criança em segurança em seus braços até que a situação fosse controlada.
Além da gratificação financeira, a empresa concedeu a Luis o título de Gerente do Ano. A rede destacou que o funcionário não possuía qualquer obrigação de intervir, mas agiu por iniciativa própria.
A empresa afirmou que o prêmio serve para valorizar a atenção e a rapidez de Cruz em um momento crítico. Em vídeo, o gerente agradeceu pelo reconhecimento recebido após o episódio repercutir amplamente entre os internautas.
A direção do supermercado reforçou que a atitude de Luis foi muito além das suas funções administrativas. Para a empresa, o funcionário foi capaz de salvar uma vida ao estar no lugar certo e decidir agir prontamente.
Após entregar a criança aos responsáveis em segurança, o gerente retornou normalmente ao seu posto de trabalho, mantendo suas atividades profissionais após o susto na avenida.
Qual foi a premiação recebida pelo funcionário? Luis Cruz recebeu 20 mil pesos mexicanos, cerca de R$ 6 mil, além do título de Gerente do Ano.
Onde aconteceu o salvamento? O caso ocorreu em Puebla, no México, em uma avenida movimentada próxima a um supermercado da rede Super Rey del Ahorro.
O que motivou a premiação? A empresa premiou o funcionário por sua rapidez e coragem ao evitar que uma menina de três anos fosse atropelada.
O funcionário conhecia a criança? Não, a empresa ressaltou que Luis Cruz não conhecia a menina e não tinha obrigação de intervir, mas agiu prontamente ao perceber o perigo.
Como a empresa soube do ocorrido? O caso ganhou visibilidade após as imagens do resgate viralizarem nas redes sociais, levando a rede a homenagear o gerente.