Gerente de supermercado salva criança de atropelamento e recebe prêmio em dinheiro por ato de bravura

Um homem que trabalhava em um supermercado no México foi reconhecido por sua atitude heroica ao evitar que uma criança de três anos fosse atingida por veículos em uma via de grande movimento.

O caso ocorreu em Puebla, quando o gerente, identificado como Luis Cruz, percebeu o momento exato em que a menina corria em direção ao asfalto. Sem hesitar, ele abandonou suas tarefas imediatas para realizar o salvamento.

A ação rápida de Cruz foi registrada e as imagens do resgate acabaram viralizando nas redes sociais, o que levou a rede Super Rey del Ahorro a tomar uma decisão especial de reconhecimento ao seu funcionário.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o colaborador foi premiado com 20 mil pesos mexicanos, valor que equivale a aproximadamente R$ 6 mil, como forma de agradecimento pela sua atitude exemplar.

O momento do resgate na avenida

Luis Cruz operava uma empilhadeira do lado de fora da unidade quando notou o perigo iminente. A criança estava próxima à avenida movimentada e corria risco de atropelamento, segundo os relatos da empresa.

O gerente correu em direção à menina e conseguiu agarrá-la antes que ela atingisse o fluxo de carros. Com o impacto, ele caiu para trás, mantendo a criança em segurança em seus braços até que a situação fosse controlada.

Homenagem como Gerente do Ano

Além da gratificação financeira, a empresa concedeu a Luis o título de Gerente do Ano. A rede destacou que o funcionário não possuía qualquer obrigação de intervir, mas agiu por iniciativa própria.

A empresa afirmou que o prêmio serve para valorizar a atenção e a rapidez de Cruz em um momento crítico. Em vídeo, o gerente agradeceu pelo reconhecimento recebido após o episódio repercutir amplamente entre os internautas.

Reconhecimento da rede Super Rey del Ahorro

A direção do supermercado reforçou que a atitude de Luis foi muito além das suas funções administrativas. Para a empresa, o funcionário foi capaz de salvar uma vida ao estar no lugar certo e decidir agir prontamente.

Após entregar a criança aos responsáveis em segurança, o gerente retornou normalmente ao seu posto de trabalho, mantendo suas atividades profissionais após o susto na avenida.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual foi a premiação recebida pelo funcionário? Luis Cruz recebeu 20 mil pesos mexicanos, cerca de R$ 6 mil, além do título de Gerente do Ano.

Onde aconteceu o salvamento? O caso ocorreu em Puebla, no México, em uma avenida movimentada próxima a um supermercado da rede Super Rey del Ahorro.

O que motivou a premiação? A empresa premiou o funcionário por sua rapidez e coragem ao evitar que uma menina de três anos fosse atropelada.

O funcionário conhecia a criança? Não, a empresa ressaltou que Luis Cruz não conhecia a menina e não tinha obrigação de intervir, mas agiu prontamente ao perceber o perigo.

Como a empresa soube do ocorrido? O caso ganhou visibilidade após as imagens do resgate viralizarem nas redes sociais, levando a rede a homenagear o gerente.