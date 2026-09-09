Governo federal identifica 97 médicos falsos criados por IA no YouTube e notifica Google para remoção imediata

Uma força-tarefa do governo federal identificou 97 perfis no YouTube que utilizam Inteligência Artificial para simular médicos e profissionais de saúde, visando a disseminação de informações falsas e tratamentos sem comprovação científica.

A ofensiva contra a desinformação na área médica foi consolidada após uma investigação do programa Saúde com Ciência. O Ministério da Saúde, em conjunto com outros órgãos federais, constatou que os canais operam com avatares de aparência humana que se passam por especialistas para conferir autoridade e credibilidade aos conteúdos.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a Advocacia-Geral da União (AGU) notificou formalmente o Google nesta terça-feira (9). A medida exige que a plataforma remova os canais identificados em até 72 horas, sob o argumento de que os vídeos representam um risco direto à saúde pública dos usuários.

A estratégia dos falsos perfis de Inteligência Artificial é focada, em muitos casos, na população idosa, utilizando linguagem alarmista para induzir o Pública à compra de produtos, e-books e serviços pagos. A recomendação do governo é que o YouTube adote medidas de rotulagem clara sobre a natureza sintética dos personagens.

O papel da Advocacia-Geral da União

O objetivo é que, além da remoção, sejam implementadas medidas preventivas para evitar que esse tipo de material continue sendo disseminado.

Metodologia de identificação dos perfis

O programa Saúde com Ciência, ligado ao Ministério da Saúde, foi o responsável por rastrear os 97 perfis. De acordo com a pasta, os avatares utilizam qualificações profissionais fictícias para atrair audiência, manipulando a confiança dos espectadores em temas sensíveis que envolvem curas e tratamentos médicos.

Participação de órgãos federais

A iniciativa não se restringe apenas ao Ministério da Saúde. O trabalho conta com a atuação conjunta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), visando uma resposta coordenada contra a fraude digital.

Posicionamento das plataformas

Até o momento, o Google, que controla o YouTube, não se manifestou sobre a notificação enviada pela AGU. O governo aguarda a análise da plataforma sobre os vídeos apontados como irregulares e a adoção de medidas que protejam os usuários de conteúdos sintéticos enganosos.

Perguntas e Respostas

Quantos perfis de médicos falsos foram identificados? O governo federal identificou 97 perfis que utilizam Inteligência Artificial para simular profissionais de saúde.

Qual foi a ação tomada pela AGU? A Advocacia-Geral da União notificou o Google para remover as contas em até 72 horas ou rotular claramente o conteúdo como artificial.

Qual é o principal risco desses vídeos? Eles disseminam promessas de curas e tratamentos sem comprovação científica, podendo induzir pacientes a riscos graves de saúde.

Quem é o principal público-alvo desses perfis? Parte dos perfis é direcionada especialmente à população idosa, visando a venda de produtos, e-books ou serviços pagos.

O Google respondeu à notificação? Não, a assessoria do Google não retornou o contato da Agência Brasil até o fechamento da reportagem.