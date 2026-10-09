GIOVANY ARAÚJO, O “IMPERADOR DO RODEIO”, MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA PR-218; FILHO FICA FERIDO

O locutor de rodeios Giovany Araújo, conhecido nacionalmente no meio sertanejo como “Imperador do Rodeio”, morreu na noite de quinta-feira (8), após um grave acidente de trânsito na rodovia PR-218, em Iguaraçu, na região de Maringá. O filho dele, Igor Araújo, que estava na motocicleta, ficou gravemente ferido.

Giovany conduzia uma motocicleta Honda XR 250, acompanhado do filho, quando houve uma colisão frontal com um Volkswagen Gol. Com a força do impacto, os dois veículos pegaram fogo. Giovany morreu ainda no local. Igor recebeu atendimento das equipes de socorro e foi encaminhado a um hospital de Maringá. Informações divulgadas nesta sexta-feira (9) apontam que Igor passou por um procedimento cirúrgico.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Gol deixou o local após a colisão e ainda não havia sido identificado.

Giovany Araújo construiu uma carreira reconhecida na locução de rodeios, participando de festas do peão e grandes eventos do setor em diferentes cidades. Conhecido pela voz marcante e pela presença nas arenas, conquistou admiradores e respeito entre profissionais do universo sertanejo.

Além dos rodeios, Giovany também atuava na comunicação regional. Ele apresentava um programa diário na Rádio 93,3 FM, em Maringá, e comandava uma atração semanal na TV Maringá, afiliada à Band.

O Ubiratã Online manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos de Giovany Araújo, desejando conforto e força para enfrentar essa perda. 🖤🕊️

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