Governo libera R$ 7,5 bilhões em crédito extraordinário para reforçar subsídios aos combustíveis no Brasil

O governo federal autorizou a abertura de um crédito extraordinário de R$ 7,5 bilhões destinados a financiar programas de subsídio aos combustíveis.

O governo federal oficializou, nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2026, a abertura de um crédito extraordinário de R$ 7,52 bilhões. O montante será destinado ao Ministério de Minas e Energia para custear programas de subsídio à produção e à importação de combustíveis em todo o território nacional.

A determinação foi publicada por meio da Medida Provisória nº 1.395. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, esses recursos são classificados como Crédito extraordinários, sendo utilizados exclusivamente para atender despesas que possuem caráter de urgência e imprevisibilidade, seguindo as normas previstas na Constituição Federal.

Os valores serão repassados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O objetivo principal é honrar compromissos relacionados a ações de subvenção econômica que já haviam sido estabelecidas em Medida Provisória editadas pelo governo ao longo deste ano.

Divisão dos recursos para diesel e derivados

Do total de R$ 7,52 bilhões liberados, a maior parte está concentrada no setor de transporte rodoviário. O governo destinou R$ 6,17 bilhões especificamente para a subvenção à produção e à importação do óleo diesel de uso rodoviário, conforme estabelecido pela MP nº 1.363/2026.

O valor restante, que soma R$ 1,35 bilhão, será aplicado em outras frentes de subvenção à produção e à importação de combustíveis derivados de petróleo. Esta parcela está amparada pela MP nº 1.358/2026, garantindo a continuidade do suporte econômico em diversos segmentos do setor de energia.

O papel dos Crédito extraordinários

A utilização de Crédito extraordinários é um instrumento orçamentário específico para situações excepcionais. No caso dos combustíveis, a medida busca manter a estabilidade dos preços e garantir o abastecimento, evitando impactos mais severos nas cadeias logísticas que dependem diretamente do diesel.

A gestão desses valores pela ANP permite que a agência reguladora execute as subvenções de forma técnica, garantindo que o aporte financeiro chegue aos agentes produtores e importadores conforme as regras estabelecidas nas Medida Provisória vigentes no exercício de 2026.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o valor total do crédito extraordinário liberado?

O valor total liberado pelo governo federal é de R$ 7,52 bilhões.

Para qual finalidade o dinheiro será usado?

Os recursos servem para financiar programas de subvenção à produção e importação de combustíveis, como o óleo diesel rodoviário.

Qual órgão será responsável pela gestão dos recursos?

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) será a responsável pela gestão desses valores.

O que justifica a liberação desse montante?

Trata-se de um crédito extraordinário voltado para despesas urgentes e imprevisíveis, conforme previsto na Constituição Federal.

Quanto foi destinado especificamente para o diesel?

Do total, R$ 6,17 bilhões foram destinados exclusivamente para o diesel de uso rodoviário.