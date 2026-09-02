Gol apreendido pelo GRRT após acidente em Cascavel por irregularidades e CNH suspensa

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O Gol envolvido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (2), na Rua Gandhi, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel, foi apreendido pelo Grupo de Resposta Rápida de Trânsito (GRRT) da Transitar. Durante a fiscalização do veículo, os agentes identificaram irregularidades no automóvel e verificaram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.
Com base nessas constatações, o veículo foi encaminhado ao pátio da Transitar e permanecerá retido até que as pendências sejam regularizadas. O acidente envolvendo o Gol também envolveu mais dois veículos e resultou em ferimentos leves a um motociclista.
O motociclista recebeu atendimento dos Bombeiros no local, mas recusou encaminhamento ao hospital após ser avaliado e constatar-se que as lesões eram leves.
O acidente que levou à apreensão do Gol envolveu três veículos na Rua Gandhi. Apesar do envolvimento múltiplo, as consequências físicas para os ocupantes foram contidas, com apenas um motociclista registrando ferimentos leves.
O Grupo de Resposta Rápida de Trânsito da Transitar realizou a fiscalização veicular após o acidente, identificando problemas que motivaram a apreensão do Gol. A operação demonstra a atuação da Transitar no controle e regularização de veículos com irregularidades e condutores em situação inadequada para dirigir.