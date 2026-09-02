Gol apreendido pelo GRRT após acidente em Cascavel por irregularidades e CNH suspensa

O Gol envolvido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (2), na Rua Gandhi, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel, foi apreendido pelo Grupo de Resposta Rápida de Trânsito (GRRT) da Transitar. Durante a fiscalização do veículo, os agentes identificaram irregularidades no automóvel e verificaram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Com base nessas constatações, o veículo foi encaminhado ao pátio da Transitar e permanecerá retido até que as pendências sejam regularizadas. O acidente envolvendo o Gol também envolveu mais dois veículos e resultou em ferimentos leves a um motociclista.

O motociclista recebeu atendimento dos Bombeiros no local, mas recusou encaminhamento ao hospital após ser avaliado e constatar-se que as lesões eram leves.

Acidente com três veículos na Rua Gandhi

O acidente que levou à apreensão do Gol envolveu três veículos na Rua Gandhi. Apesar do envolvimento múltiplo, as consequências físicas para os ocupantes foram contidas, com apenas um motociclista registrando ferimentos leves.

Ação do GRRT da Transitar

O Grupo de Resposta Rápida de Trânsito da Transitar realizou a fiscalização veicular após o acidente, identificando problemas que motivaram a apreensão do Gol. A operação demonstra a atuação da Transitar no controle e regularização de veículos com irregularidades e condutores em situação inadequada para dirigir.