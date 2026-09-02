Motociclista de 24 anos é arremessado após carro furar preferencial em Ponta Grossa

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Um motociclista de 24 anos ficou ferido nesta terça-feira (1) após ser atingido por um carro que furou uma via preferencial em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 16h10, na esquina das ruas Prefeito Brasílio Ribas e Rodrigues Alves, entre o Bairro Órfãs e o centro da cidade.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motociclista foi arremessado metros à frente durante a colisão. As imagens mostram que o carro havia parado na esquina para aguardar a passagem de outro automóvel, mas avançou quando o veículo terminou de passar; nesse instante a moto atingiu a lateral do carro.
O motociclista foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhado a um hospital. Ninguém que estava no carro se feriu. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.