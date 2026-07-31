Golpes do Desenrola Brasil usam IA e anúncios falsos no Facebook e Instagram para enganar brasileiros

Golpes digitais que se aproveitam do programa Desenrola Brasil estão se espalhando pelas redes sociais através de anúncios falsos criados com inteligência artificial.

Muitas pessoas têm sido alvo de promessas enganosas de renegociação de dívidas na internet. O esquema utiliza nomes de programas oficiais para transmitir confiança e aplicar prejuízos financeiros aos usuários.

O monitoramento desses ataques digitais foi realizado pelo NetLab, que detalhou como a tecnologia está sendo usada para dar um ar de veracidade às fraudes contra os consumidores.

Conforme informações divulgadas pelo NetLab, a prática envolve o uso de anúncios falsos com IA para atrair vítimas interessadas no programa Desenrola Brasil.

Onde os golpes do Desenrola Brasil estão circulando

O estudo aponta que o Facebook e o Instagram concentraram praticamente toda a veiculação das peças fraudulentas. O Facebook exibiu 100% dos anúncios falsos, enquanto o Instagram registrou 99,8% de incidência.

Outros serviços da Meta também foram explorados pelos golpistas. O Messenger distribuiu 73% das peças, a rede de parceiros Audience Network respondeu por 67,1%, o Threads por 55,7% e o WhatsApp por 4,8%.

Uso de inteligência artificial e o falso Libera Brasil

A inteligência artificial tornou-se uma ferramenta perigosa nas mãos de criminosos. O NetLab aponta que 38,1% dos anúncios fraudulentos usaram IA, incluindo vídeos com indícios de manipulação, conhecidos como deepfakes.

Além disso, 72% dos anúncios recorreram ao uso indevido do nome e da imagem do governo e de marcas privadas. Quase metade promovia o suposto programa chamado Libera Brasil para enganar os usuários.

Quanto tempo os anúncios falsos ficam no ar

A permanência desse conteúdo nocivo nas redes é um ponto de alerta. Em média, as peças ficaram no ar por três dias, mas houve casos de longa duração que elevaram o risco para os internautas.

O NetLab registrou um caso grave, onde um anúncio permaneceu no ar por 22 dias promovendo o falso programa Libera Brasil, demonstrando a necessidade de maior atenção das plataformas.

Posicionamento da Meta sobre as fraudes

Procurada, a Meta afirmou que combina tecnologia e checagem humana para combater violações. A empresa declarou que usa uma combinação de tecnologia e revisão humana para identificar e remover conteúdos violadores.

A companhia reforçou ainda que atende pedidos das autoridades brasileiras e que coopera com requisições nos termos da legislação aplicável para conter o avanço desses golpes envolvendo o Desenrola Brasil.

Perguntas Frequentes sobre os golpes

1. Como identificar um anúncio falso do Desenrola Brasil?

Desconfie de promessas de perdão total de dívidas ou programas com nomes diferentes, como o falso Libera Brasil. Verifique sempre o site oficial do governo.

2. A inteligência artificial é usada nesses golpes?

Sim, 38,1% dos anúncios analisados usaram IA, incluindo vídeos manipulados (deepfakes) para simular autoridades ou marcas conhecidas.

3. Quais redes sociais são mais afetadas?

O Facebook e o Instagram concentram a quase totalidade dos anúncios fraudulentos, segundo o NetLab.

4. Devo clicar em links de renegociação em redes sociais?

Evite clicar. Prefira sempre acessar diretamente o portal oficial do programa Desenrola Brasil através do site gov.br.

5. O que fazer se cair em um golpe?

Entre em contato com seu banco imediatamente, registre um boletim de ocorrência e denuncie o anúncio diretamente na plataforma onde ele foi visualizado.